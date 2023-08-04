Açık 34.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.08.2023 14:17

Nijer, Nijerya ile diplomatik ilişkisini kesti

Nijer'de 26 Temmuz'da darbe yapan askeri cunta, komşusu Nijerya ile diplomatik ilişkisini kesti.

Nijer, Nijerya ile diplomatik ilişkisini kesti

Ulusal basındaki haberlerde, Nijer'deki askeri cuntanın, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) ülkede devam eden liderlik krizini çözme çabalarının ardından Nijerya ile diplomatik ilişkisini kestiği aktarıldı.

Nijer'de askeri darbeyle yönetimi ele geçiren "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" Sözcüsü Amadou Abdramane, devlet televizyonundan dün okuduğu bildiride, Nijer'in Abuja, Paris, Lome ve Washington büyükelçilerinin görevine son verildiğini duyurmuştu.

Nijerya, 26 Temmuz'da Nijer'de yaşanan darbe olayların ardından ülkede elektrik sağlamayı durdurduğunu açıklamıştı.

ECOWAS Dönem Başkanı ve Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Nijer'deki olaylar nedeniyle arabuluculuk yapmak için dün bir heyet göndermişti.

Tinubu, arabuluculuk yapan heyete gelişmelere dostane yaklaşmaları çağrısında bulunmuştu.

Cuntaya verilen süre azalıyor

ECOWAS, 30 Temmuz'da düzenlediği olağanüstü zirvede, askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest kalması ve yeniden görevine dönmesi için bir hafta süre vermişti.

ECOWAS, bu süre zarfında taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini duyurmuştu.

Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer cunta hükümetlerinin tepkisini çekmişti.

Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayımladıkları ortak bildiride Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geldiği konusunda ECOWAS'ı uyarmıştı. Gine de cuntaya destek açıklamasında bulunmuştu.

Diğer yandan Senegal, Fildişi Sahili, Benin ve Nijerya da üyesi oldukları ECOWAS'ın askeri müdahalesini destekleyeceklerini açıklamıştı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

ETİKETLER
Nijerya
Sıradaki Haber
Putin ve Afrika liderlerinden "Rus tahıl ihracatına yönelik yaptırımları kaldırın" çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:08
Nikahtan kaçan damat icraya yakalandı
14:59
AB: Avrupa'da iklim felaketleri durumu alarm veriyor
14:44
CHP Grup Başkanı Özür Özel'den 'adaylık' çıkışı
14:40
Yusufeli'nde elektrik üretimi için testler ay sonuna kadar başlayacak
14:51
Enerjide bağımsız Türkiye hedefine adım adım: Petrol üretiminde rekor kırıldı
14:32
İngiliz Maliye Bakanı Hunt: Hepimiz düşük büyüme kapanındayız
Elazığ'da 2 bin 936 deprem konutunun inşası sürüyor
Elazığ'da 2 bin 936 deprem konutunun inşası sürüyor
FOTO FOKUS
Beyrut patlamasının 3. yılı
Beyrut patlamasının 3. yılı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ