Nijer, Nijerya ile diplomatik ilişkisini kesti

Ulusal basındaki haberlerde, Nijer'deki askeri cuntanın, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) ülkede devam eden liderlik krizini çözme çabalarının ardından Nijerya ile diplomatik ilişkisini kestiği aktarıldı.

Nijer'de askeri darbeyle yönetimi ele geçiren "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" Sözcüsü Amadou Abdramane, devlet televizyonundan dün okuduğu bildiride, Nijer'in Abuja, Paris, Lome ve Washington büyükelçilerinin görevine son verildiğini duyurmuştu.

Nijerya, 26 Temmuz'da Nijer'de yaşanan darbe olayların ardından ülkede elektrik sağlamayı durdurduğunu açıklamıştı.

ECOWAS Dönem Başkanı ve Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Nijer'deki olaylar nedeniyle arabuluculuk yapmak için dün bir heyet göndermişti.

Tinubu, arabuluculuk yapan heyete gelişmelere dostane yaklaşmaları çağrısında bulunmuştu.

Cuntaya verilen süre azalıyor

ECOWAS, 30 Temmuz'da düzenlediği olağanüstü zirvede, askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest kalması ve yeniden görevine dönmesi için bir hafta süre vermişti.

ECOWAS, bu süre zarfında taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini duyurmuştu.

Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer cunta hükümetlerinin tepkisini çekmişti.

Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayımladıkları ortak bildiride Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geldiği konusunda ECOWAS'ı uyarmıştı. Gine de cuntaya destek açıklamasında bulunmuştu.

Diğer yandan Senegal, Fildişi Sahili, Benin ve Nijerya da üyesi oldukları ECOWAS'ın askeri müdahalesini destekleyeceklerini açıklamıştı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.