Meksika'da yabancı uyrukluları taşıyan otobüs kaza yaptı, 18 kişi öldü

Ülke basınında yer alan haberlere göre, başkent Meksiko'dan Baja California eyaletinin Tijuana şehrine giden otobüs, Nayarit eyaletinde yaklaşık 40 metre yükseklikten yuvarlandı.
Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.
Yaralı kurtulan ve direksiyon başında uyuduğu öne sürülen otobüs şoförü gözaltına alındı.
42 kişinin bulunduğu tahmin edilen otobüstekilerin çoğunluğunun Hindistan, Dominik Cumhuriyeti ve Afrika ülkeleri uyruklu olduğu açıklandı.
Otobüstekilerin ABD sınırını geçmek isteyen düzensiz göçmenler olduğu düşünülüyor.