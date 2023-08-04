Açık 34.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.08.2023 13:37

Meksika'da yabancı uyrukluları taşıyan otobüs kaza yaptı, 18 kişi öldü

Meksika'da yabancı uyrukluları taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Meksika'da yabancı uyrukluları taşıyan otobüs kaza yaptı, 18 kişi öldü
[İHA (Arşiv)]

Ülke basınında yer alan haberlere göre, başkent Meksiko'dan Baja California eyaletinin Tijuana şehrine giden otobüs, Nayarit eyaletinde yaklaşık 40 metre yükseklikten yuvarlandı.

Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

Yaralı kurtulan ve direksiyon başında uyuduğu öne sürülen otobüs şoförü gözaltına alındı.

42 kişinin bulunduğu tahmin edilen otobüstekilerin çoğunluğunun Hindistan, Dominik Cumhuriyeti ve Afrika ülkeleri uyruklu olduğu açıklandı.

Otobüstekilerin ABD sınırını geçmek isteyen düzensiz göçmenler olduğu düşünülüyor.

Sıradaki Haber
Hindistan'ın kuzeyinde muson yağmurlarında 41 günde 199 kişi yaşamını yitirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:59
AB: Avrupa'da iklim felaketleri durumu alarm veriyor
14:44
CHP Grup Başkanı Özür Özel'den 'adaylık' çıkışı
14:40
Yusufeli'nde elektrik üretimi için testler ay sonuna kadar başlayacak
14:51
Enerjide bağımsız Türkiye hedefine adım adım: Petrol üretiminde rekor kırıldı
14:32
İngiliz Maliye Bakanı Hunt: Hepimiz düşük büyüme kapanındayız
14:23
Gürcistan'ın tatil beldesi Şovi'de heyelan: 6 kişi hayatını kaybetti
Elazığ'da 2 bin 936 deprem konutunun inşası sürüyor
Elazığ'da 2 bin 936 deprem konutunun inşası sürüyor
FOTO FOKUS
Beyrut patlamasının 3. yılı
Beyrut patlamasının 3. yılı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ