Açık 33.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.08.2023 13:21

Hindistan'ın kuzeyinde muson yağmurlarında 41 günde 199 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan'ın kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde, son 41 günde muson yağmurları nedeniyle 199 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi halen bulunamadı.

Hindistan'ın kuzeyinde muson yağmurlarında 41 günde 199 kişi yaşamını yitirdi

ANI News'in haberine göre, eyaletin Afet Yönetimi Başkanlığı, son 41 günde ölen 199 kişiden 57'sinin toprak kayması ve sellerden dolayı hayatını kaybettiğini, 142'sinin muson yağmurları sırasında yol kazalarından yaşamlarını yitirdiğini bildirdi.

Yetkililer ayrıca, 31 kişinin kaybolduğunu ve 229 kişinin yaralandığını açıkladı.

Seller sebebiyle 7 bin 317 ev kısmi hasar alırken, 254 mağaza ve 2 bin 337 ahır ciddi hasar gördü.

Muson yağmurları esnasında toplam 53 sel baskını ve 79 toprak kayması meydana gelirken, 300'den fazla yol kullanıma kapandı.

ETİKETLER
Hindistan
Sıradaki Haber
AB: Rusya'nın tahıl anlaşmasına dönmesi için Türkiye ve BM'yi desteklemeyi sürdüreceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:14
Sağlıklı cildin, tırnakların, saçların sırrı vitamin ve minerallerde saklı
13:10
Çanakkale'de 55 düzensiz göçmen ile 5 göçmen kaçakçısı yakalandı
12:46
İzmir ve Manisa'da orman yangını riskine karşı su tankeri dağıtıldı
12:42
Çorum'da altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu delindi
12:38
Kapadokya'yı 7 ayda 2 milyondan fazla turist ziyaret etti
13:27
Akdeniz'in deniz suyu sıcaklığında rekor seviye
Van'da aşırı sıcaklık ve kuraklık martı ölümlerini artırdı
Van'da aşırı sıcaklık ve kuraklık martı ölümlerini artırdı
FOTO FOKUS
Beyrut patlamasının 3. yılı
Beyrut patlamasının 3. yılı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ