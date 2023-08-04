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Dünya
AA 04.08.2023 12:15

Blinken: Kuzey Kore sınırını geçen askere ilişkin iletişim talepleri yanıtsız kaldı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kuzey Kore sınırını geçen asker Travis King'in ülkeye geri getirilmesi için Kuzey'le iletişime geçmeye çalıştıklarını fakat çabalarının yanıtsız kaldığını açıkladı.

Blinken: Kuzey Kore sınırını geçen askere ilişkin iletişim talepleri yanıtsız kaldı
[Fotograf: Reuters]

ABC kanalına konuşan Blinken, sınırı geçen Travis King'in ABD'ye getirilmesi ve durumuna ilişkin bilgi alabilmek amacıyla "mantıklı her yolu denediklerini" ifade etti.

Blinken, "Kuzey Kore'nin askeri gözaltına aldığını daha dün kabul ettiğini" belirterek, "(King'in) konumu ve durumu hakkında bilgi edinmeye çalışıyoruz. Şu anda bir bilgimiz yok. Bize yanıt vermediler" dedi.

Travis King olayı

Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'li bir sivilin "izinsiz ve isteyerek" Kuzey Kore sınırını geçtiğini duyurmuştu.

Daha sonra ortaya çıkan ayrıntılarda, 23 yaşındaki Travis King'in asker olduğu, Güney Kore'de gece kulübünde bir sivili darbetmek ve polis aracını tekmelemek suçundan 2 aya yakın hapis cezası aldığı kaydedilmişti. King'in, 10 Temmuz'da serbest bırakılarak disiplin cezası için ABD'nin Texas eyaletinde bulunan Fort Bliss Askeri Üssü'ne geri gönderilmek istendiği belirtilmişti.

Asker eşliğinde getirildiği havaalanında uçağın kapısından pasaportunu kaybettiği gerekçesiyle geri dönen King'in, daha sonra havaalanından ayrılarak turistlerin yer aldığı Kuzey ile Güney Kore arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) olan fiili sınır köyü Panmunjom'a düzenlenen tura katıldığı aktarılmıştı.

Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler (BM) Komutanlığı, ABD'li askerin nerede olduğuna dair Kuzey Kore'den bilgi talebinde bulunulduğunu ve gelen ilk yanıtta King'in gözaltına alındığının bildirildiğini duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Kuzey Kore'ye, Travis King hakkında "diplomatik kanallardan çağrı iletildiğini ancak Kuzey Kore'nin kendileriyle anlamlı bir ilişki kurmayı reddettiğini" belirtmişti.

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