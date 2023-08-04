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Dünya
AA 04.08.2023 12:00

Meksika Devlet Başkanı Obrador: Teksas Valisi'nin bariyer uygulaması insanlık dışı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Teksas Valisi Greg Abbott'un, ABD - Meksika sınırında bulunan Rio Grande Nehri'ne göçmenlerin geçişini engellemek için yüzen bariyer yerleştirmesini "insanlık dışı" olarak nitelendirdi.

Meksika Devlet Başkanı Obrador: Teksas Valisi'nin bariyer uygulaması insanlık dışı

CNN'nin haberine göre, Rio Grande Nehri'ne bariyer kurulmasının ardından nehirde cansız bedenlerin bulunmasına ilişkin basın açıklaması yapan Obrador, "Hiç kimse böyle bir muameleye maruz kalmamalı." ifadesini kullandı.

Obrador, Abbot'un uygulamasına ilişkin, "İyi insanlar böyle davranmaz." dedi ve valiyi "insanlık dışı" faaliyetlerini durdurmaya davet etti.

Bariyerlerin Meksika'nın egemenliğini ve insan haklarını ihlal ettiğini belirten Obrador, "Bu bariyerlerin kaldırılması için taleplerimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena Ibarra, ülkesinin ABD'ye nehirdeki bariyerlere ilişkin ikinci diplomatik notayı yolladığını belirtmişti.

Bariyerlerin Meksika ile ABD arasındaki iki farklı ateşkesi ihlal ettiğini öne süren Ibarra, 305 metre uzunluğundaki dubaların bir kısmının "Meksika'nın sınırları içinde" olduğunu kaydetmişti.

ABD'nin Teksas eyaletinde Meksika ile sınırı oluşturan Rio Grande Nehri üzerine kurulu dev şamandıra bariyerinin yanında 2 ceset bulunmuştu.

Sınırdaki şamandıra bariyerine ilişkin tartışmalar

Teksas Valisi Greg Abbott'un, düzensiz göçmenlerin nehirden geçişlerini engellemek için temmuzda Rio Grande Nehri üzerine kurdurduğu yüzen dev şamandıra bariyeri, ülkede tartışmalara neden olmuştu.

ABD Adalet Bakanlığı, nehrin akışına çevresel etkileri, halk sağlığını tehlikeye atması ve insanlık dışı olduğu gerekçesiyle Teksas yönetiminden şamandıra bariyerinin kaldırılmasını talep etmişti.

Vali Abbott da Biden yönetimini, düzensiz göçmenler için yeterince önlem almamakla eleştirerek Teksas'ın kendi sınırlarını koruma yetkisinin olduğunu savunmuştu.

Bakanlık da göçmenlik politikasını belirleme yetkisinin federal hükümette bulunduğunu vurgulayarak, sınırda Eagle Pass ile Piedras Negras arasında kurulan 305 metre uzunluğundaki dev şamandıra bariyerinin yasa dışı olduğu gerekçesiyle Teksas yönetimini mahkemeye vermişti.

Meksika hükümeti de bariyerin uluslararası sınır anlaşmalarını ihlal ettiği yönünde şikayette bulunmuştu.

Eagle Pass, düzensiz göçmenlerin en fazla yasa dışı giriş yaptığı Teksas sınırındaki geçiş noktalarının başında geliyor.

2023 yılından bu yana 270 binden fazla düzensiz göçmenin bu bölgeden giriş yaptığı kaydediliyor.

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