Açık 31.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Sciencealert 04.08.2023 11:41

Güney Kıbrıs'ta ölümcül salgına karşı kedilere koronavirüs hapı verilecek

Yetkililer Perşembe günü yaptığı açıklamada, insanlar için kullanılmayan koronavirüs ilaçlarının, binlerce kedinin koronavirüsten ölmekte olduğu Güney Kıbrıs'taki kedileri tedavi etmek için kullanıma sunulacağını duyurdu.

Güney Kıbrıs'ta ölümcül salgına karşı kedilere koronavirüs hapı verilecek

Güeny Kıbrıs hükümeti, tarım bakanlığının tavsiyesi doğrultusunda plana yeşil ışık yaktı.

Bir koronavirüs türü - insanlara bulaşamayan kedi enfeksiyöz peritoniti (FIP) - Kıbrıs'taki çok sayıdaki kedi popülasyonunu kasıp kavuruyor.

Güney Kıbrıs kabinesinden yapılan açıklamada, "İnsan koronavirüs vakalarını tedavi etmek için kullanılan ve artık kullanılmayan müstahzarların stokları kullanılabilir hale getirilebilir" dedi.

Anti-Covid hapı şeklindeki ilaçlar veteriner servisleri aracılığıyla temin edilecek.

Hayvan aktivistleri, yaklaşık bir milyon kedinin öldüğü Kıbrıs'ın ölü kediler adasına dönüştüğünü söyledi.

Sıradaki Haber
PKK/YPG'nin işkenceyle öldürdüğü oğlunun acısını elbiselerini koklayarak dindiriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:01
Meksika Devlet Başkanı Obrador: Teksas Valisi'nin bariyer uygulaması insanlık dışı
11:54
Elazığ'da 2 bin 936 deprem konutunun inşaatı devam ediyor
11:49
Bursa'daki '1 milyar liralık yangın', 40 ton köpük, 20 bin ton su ile söndürüldü
11:38
Şoygu, Ukrayna'da savaşan "Merkez" birliğini teftiş etti
11:43
Bursa'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
11:40
Belek ve Kızılot'ta 3 bin 600 caretta caretta yuvası tespit edildi
Osmanlı mutfağından etsiz çiğ köfte tarifi çıktı
Osmanlı mutfağından etsiz çiğ köfte tarifi çıktı
FOTO FOKUS
Japonya’da şiddetli rüzgar park halindeki aracı metrelerce sürükledi
Japonya’da şiddetli rüzgar park halindeki aracı metrelerce sürükledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ