Güney Kıbrıs'ta ölümcül salgına karşı kedilere koronavirüs hapı verilecek

Güeny Kıbrıs hükümeti, tarım bakanlığının tavsiyesi doğrultusunda plana yeşil ışık yaktı.

Bir koronavirüs türü - insanlara bulaşamayan kedi enfeksiyöz peritoniti (FIP) - Kıbrıs'taki çok sayıdaki kedi popülasyonunu kasıp kavuruyor.

Güney Kıbrıs kabinesinden yapılan açıklamada, "İnsan koronavirüs vakalarını tedavi etmek için kullanılan ve artık kullanılmayan müstahzarların stokları kullanılabilir hale getirilebilir" dedi.

Anti-Covid hapı şeklindeki ilaçlar veteriner servisleri aracılığıyla temin edilecek.

Hayvan aktivistleri, yaklaşık bir milyon kedinin öldüğü Kıbrıs'ın ölü kediler adasına dönüştüğünü söyledi.