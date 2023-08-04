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Dünya
AA 04.08.2023 11:35

PKK/YPG'nin işkenceyle öldürdüğü oğlunun acısını elbiselerini koklayarak dindiriyor

Terör örgütü PKK/YPG ile iş birliği yapmayı reddettiği için dört yıl boyunca alıkonularak her gün çeşitli işkencelere maruz kalarak hayatını kaybeden Muhammed el-İbrahim'in annesi, oğlunun elbiselerini koklayarak acısını hafifletmeye çalışıyor.

PKK/YPG'nin işkenceyle öldürdüğü oğlunun acısını elbiselerini koklayarak dindiriyor

İki çocuk babası İbrahim, PKK/YPG'li teröristlerle işbirliği yapmayı reddettiği için Ağustos 2018'da alıkonuldu.

Tel Abyadlı aile, terör örgütü tarafından 4 yıldan fazla alıkonulan 33 yaşındaki İbrahim'den en az 3 yıl haber alamadı.

İbrahim, örgüt hapishanesinden çıkan kişi aracılığıyla ailesine Rakka'nın Tabka Hapishanesi'nde tutulduğu haberini gönderdi.

PKK/YPG'nin işkenceyle öldürdüğü oğlunun acısını elbiselerini koklayarak dindiriyor

Bunun üzerine aile, uzun çabalar sonrası 2022'de İbrahim'i görebildi.

Aile, Aralık 2022'de oğullarının ölüm haberiyle sarsıldı ancak teslim aldıkları cesette işkence izlerinin yanı sıra morarmaların olduğunu belirtiyor.

PKK/YPG'nin işkenceyle öldürdüğü oğlunun telefonundaki fotoğraflarına bakarak özlemini gidermeye çalışan anne, acısını dindirmek için oğlunun elbiselerini kokluyor.

PKK/YPG'nin işkenceyle öldürdüğü oğlunun acısını elbiselerini koklayarak dindiriyor

"Çocuklarını kucağına alamamıştı"

İbrahim'in 70 yaşındaki annesi Hala Sadika, tek evladının PKK/YPG'nin işbirliği teklifini reddettiği için Ağustos 2018'de alıkonulduğunu söyledi.

Sadika, bütün çabalarına rağmen 3 yıl boyunca kendisinden haber alamadığını belirterek, "Tabka Hapishanesi'ne iki kez gittik. Sorunca inkar ettiler, 'Burada yok, tanımıyoruz.' dediler." diye konuştu.

2022'deki son ziyaretlerinde iki torununu yanında götürdüğünü söyleyen Sadika, "Çocuklarını kucağına alamamıştı. Arada parmaklıklar vardı. Bir bisküvi, bir de çiçek almıştım. Bisküviyi elimden aldılar. Çiçekleri ayaklarının altında ezdiler." dedi.

Aralık 2022'de oğlunun ölüm haberini alan anne Sadika, evladının cesedini teslim ettiklerinde ayaklarında ve vücudunda işkence nedeniyle morarma izlerinin bulunduğunu söyledi.

PKK/YPG'nin işkenceyle öldürdüğü oğlunun acısını elbiselerini koklayarak dindiriyor

"Torunlarım, 'Babamı niye aldılar?' diye hep sorarlar"

Sadika, "Torunlarım, 'Babamı niye aldılar?' diye hep sorarlar. PKK, torunlarımı hem annelerinden hem babalarından mahrum etti. Yaşından büyük dertler taşıdılar." ifadelerini kullandı.

Torunlarının bayramda diğer çocuklar gibi kendisinden bayramlık istediğini dile getiren Sadika ancak maddi durumundan dolayı onları sevindiremediği için üzgün olduğunu söyledi.

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