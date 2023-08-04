Polonya Cumhurbaşkanı: Wagner'in faaliyetleri Rus makamlarınca kontrol ediliyor

Ülkenin kuzeyinde yer alan liman kenti Gdynia'daki Deniz Harekat Merkezi'ne ziyaret gerçekleştiren Duda, bölgede yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Duda, Rusya tarafından Baltık Denizi'nde yürütülen tatbikatla ilgili bilgi sahibi olduğunu ve bu tatbikatın 30 uçak, 30 gemi ve 6 bin Rus askeriyle yapıldığını kaydetti.

Baltık Denizi'ndeki durumun sürekli izlendiğinin altını çizen Duda, "Bunu Ukrayna'da devam eden savaş, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığı ve Moskova'nın doğu sınırlarımızda yürüttüğü faaliyetlerle açıkça ilişkilendiriyoruz" ifadesini kullandı.

Duda, Wagner'in Belarus'taki varlığının da farkında olduklarını ancak Wagner'i "paralı özel asker grubu" olarak görmediklerini belirterek, "Onları tam anlamıyla özel bir ordu olarak ele almıyoruz. Aslında Wagner tarafından yürütülen faaliyetlerin Rus makamları tarafından kontrol edildiğinden hiç şüphem yok" diye konuştu.