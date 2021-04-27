Bu sonuçla gruptaki dördüncü maçını da yitiren milli takım, finallere katılma şansını kaybetti. Slovenya ise gruptaki 3. galibiyetini aldı.

Karşılaşmayı Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu ile diğer ilgililer izledi.

Salon: Porsuk

Hakemler: Amar Konjicanin, Dino Konjicanin (Bosna Hersek)

Türkiye: Yunus Özmusul (Coşkun Göktepe), Görkem Biçer 7, Halil İbrahim Öztürk 3, Yakup Yaşar Simsar 3, Özgür Sarak 3, Mehmet Demirezen 2, Tuğberk Çatkın 2, Alperen Pektaş 1, Ümit Kırkayak 1, Cemal Kütahya, Uğur Erceylan, Ömer Ozan Arifoğlu

Slovenya: Lesjak (Kastelic), Dolenec 12, Kodrin 4, Makuc 4, Novak 4, Zarabec 2, Mackovsek 2, Janc 1, Malus 1, Poteko, Lesjak

İlk yarı: 11-16

Diskalifiye: Ömer Ozan Arifoğlu (Türkiye)

İki dakika cezası alanlar: Cemal Kütahya, Yakup Yaşar Simsar, Uğur Erceylan (Türkiye), Poteko, Lesjak, Janc, Makuc, Mackovsek (Slovenya)