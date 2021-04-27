En büyük dört tenis turnuvası arasında yer alan ve kendine özgü kurallarıyla ayrı bir yere sahip Wimbledon, bir geleneğinden vazgeçiyor.

Turnuvanın organizatörü All England Lawn Tenis Kulübünden yapılan açıklamaya göre, merkez kortun 100. yıl dönümünün kutlanacağı 2022'den itibaren "Middle Sunday" olarak bilinen gün, tatil olmayacak. Böylece maç oynanan gün sayısı, 13'ten 14'e yükselecek.

1877'den bu yana her yıl temmuz ayında düzenlenen iki haftalık turnuvada, ortadaki pazar günü "Middle Sunday" olarak anılıyor ve o gün karşılaşma yapılmıyordu.

Kural, yağmurun maç programını sıkıştırması yüzünden sadece 1991, 1997, 2004 ve 2016'da esnetilmişti.