Sarı-lacivertliler, Belek Turizm Merkezi'nde bugün kampa girdiği otelin sahasında Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde çalışmalarına devam etti.

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Süper Lig'de oynadıkları son maçta Kasımpaşa'ya karşı müsabakanın başından itibaren iyi bir oyun sergileyip kazanmayı bildiklerini belirten Valencia, bu mücadelede iki gol attığını anımsattı.

"En fazlasını kazanarak işimize devam edeceğiz"

Valencia, son karşılaşmalarda kaleye daha yakın pozisyonda oynadığını ve bunun skora daha fazla katkıda bulunmasını sağladığını dile getirdi. Valencia, şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

"Bu bölgede oynamayı seviyorum. O bölgede oynadığım için takıma iki golle katkıda bulundum. Bu nedenle çok mutluyum. En önemlisi bizim ne yapacağımız, nasıl oynayacağımız. Beş maçımız kaldı. En fazlasını kazanarak işimize devam edeceğiz. Sonrasına bakacağız."

Emre Belözoğlu'nun göreve başlamasının ardından yeni sisteme alıştığını aktaran Valencia, kulübe layık olmak için en iyisini yapmaya çalıştıklarını vurguladı. Valencia, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla ilgili de konuştu.

"Zorlu bir mücadeleye geldik. İyi çalıştık, antrenmanda çalıştıklarımızı sahada göstereceğimize inanıyorum. En güzel sonuçla buradan ayrılacağımıza inanıyorum."

Sarı-lacivertli ekibin ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanının ilk bölümü, basına açık gerçekleştirildi.