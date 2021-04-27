TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 37. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü ve Medipol Başakşehir PFDK'ya sevk edildi.

MKE Ankaragücü'nün Helenex Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören Angolalı futbolcusu Geraldo kural dışı hareketi gerekçesiyle tedbirli olarak disipline gönderildi.

Kasımpaşa Kulübü CEO'su Serkan Rençber ise talimatlara aykırı hareketi sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

Öte yandan, TFF 1. Lig'den Adana Demirspor ile Tuzlaspor da çeşitli nedenlerle disipline gönderildi.