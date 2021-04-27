TFF 1. Lig'in heyecan devam ediyor. Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Yılport Samsunspor, Süper Lig'e yükselmek için kıyasıya bir yarış veriyor.

Bitime 2 hafta kala, bu 3 takım 64 puanda buluştu. Cumartesi günü nefesler tutulacak ve futbolseverler, saat 16.00'da TRT SPOR ekranında buluşacak.

27 yıllık Süper Lig özlemini bitirmeyi hedefleyen Adana Demirspor, Aydeniz Et Balıkesirspor'u konuk edecek.

Samet Aybaba yönetiminde müthiş bir çıkış yakalayan mavi lacivertli ekip, 10 maçta 8 galibiyet 2 beraberlik elde etti.

Neredeyse tüm sezon liderlik koltuğunda oturan GZT Giresunspor, 16. sıradaki Akhisarspor'u ağırlayacak.

Hakan Keleş ve öğrencileri, başarılı sezonu şampiyonluk ile taçlandırmak istiyor.

Yılport Samsunspor ise küme düşen Ankaraspor'u konuk edecek. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, kırmızı beyazlıların 10 yıllık Süper Lig özlemini bitirmeyi amaçlıyor.

TFF 1. Lig'de tüm maçlar Cumartesi günü oynanacak.

Saat 13.30'da başlayacak Eskişehirspor-Bursaspor maçı ve saat 16'da oynanacak diğer 8 karşılaşmanın heyecanı, dönüşümlü olarak naklen TRT SPOR ekranlarında yaşanacak.