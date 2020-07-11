İpek Soylu, sosyal medya hesabından ameliyat sonrası fotoğrafını paylaşarak, başarılı bir operasyon geçirdiğini aktardı.

Ameliyatı gerçekleştiren doktoruna da teşekkür eden İpek, "Sağ el bileğimde uzun süredir yaşadığım problemle ilgili her tedavi ve değişikliğe gittik. En son çare olarak dün doktorum Ufuk Nalbantoğlu tarafından ameliyat oldum." ifadelerini kullandı.