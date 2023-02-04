Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Meksika'da gerçekleştirilen turnuvada, Yasmin Mansouri'yi 6-3 ve 7-6 yenerek çeyrek finale yükselen Berfu, çeyrek finalde dünya eski 12 numarası Sabine Lisicki ile karşılaştı.

Çeyrek finalde Sabine Lisicki'yi de 6-4 ve 6-2 mağlup eden milli tenisçi, yarı finalde Despina Papamichail'in rakibi oldu.

Yarı finalde de 2 numaralı seri başı, dünya 151 numarası Despina Papamichail'i 6-7, 6-4, 6-3'lük setlerle yenmeyi başaran milli tenisçi Berfu, Meksika'da kariyerinin en büyük tekler finaline adını yazdırdı.