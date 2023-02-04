Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi 01:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli tenisçi Berfu, Meksika'da finale çıktı
Milli tenisçi Berfu Cengiz, Meksika'da düzenlenen W40 Meksika Şehir Turnuvası'nda kariyerinin en büyük tekler finaline çıktı.
Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Meksika'da gerçekleştirilen turnuvada, Yasmin Mansouri'yi 6-3 ve 7-6 yenerek çeyrek finale yükselen Berfu, çeyrek finalde dünya eski 12 numarası Sabine Lisicki ile karşılaştı.
Çeyrek finalde Sabine Lisicki'yi de 6-4 ve 6-2 mağlup eden milli tenisçi, yarı finalde Despina Papamichail'in rakibi oldu.
Yarı finalde de 2 numaralı seri başı, dünya 151 numarası Despina Papamichail'i 6-7, 6-4, 6-3'lük setlerle yenmeyi başaran milli tenisçi Berfu, Meksika'da kariyerinin en büyük tekler finaline adını yazdırdı.
Etiketler: Meksika
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