Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hollanda'nın Eindhoven kentinde devam eden Eindhoven Diving Cup müsabakasında Genç C Erkekler 1 Metre Tramplen disiplininde milli yüzücü Ahmet Ufuk Erol, altın madalyanın sahibi oldu.

Kupada, aynı disiplinde yarışan diğer milli sporcu Uras Efe Akın ise üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Organizasyon 5 Şubat'ta sona erecek.