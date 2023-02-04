Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi 01:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli yüzücülerden Hollanda'da iki madalya
[AA (Arşiv)]
Hollanda'da düzenlenen Eindhoven Diving Cup müsabakasında milli yüzücü Ahmet Ufuk Erol altın, Uras Efe Akın ise bronz madalya kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hollanda'nın Eindhoven kentinde devam eden Eindhoven Diving Cup müsabakasında Genç C Erkekler 1 Metre Tramplen disiplininde milli yüzücü Ahmet Ufuk Erol, altın madalyanın sahibi oldu.
Kupada, aynı disiplinde yarışan diğer milli sporcu Uras Efe Akın ise üçüncü olarak bronz madalya kazandı.
Organizasyon 5 Şubat'ta sona erecek.
Etiketler: Hollanda
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