Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Erol Bilecik, Ahmet Ketenci, Burak Kızılhan ve Özgür Özaktaç ile birlikte Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tesisine gelerek, burada TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir görüşme yaptı.

Yaklaşık 1.5 saat süren görüşme sonrası tesis çıkışında bekleyen basın mensuplarına bir açıklama yapan Ali Koç, "Ben bugün bir şey söylemeyecektim ama sizi burada görünce ineyim dedim" diyerek başladığı konuşmasına, şöyle devam etti:

"Yarın yüksek divan kurulumuz var biliyorsunuz. Orada en kapsamlı, detaylı açıklamaları yapacağız. Malumunuz, dün gece olanlar...Bu bağlamda buraya geldik. Nelerden niçin rahatsızlık duyduğumuzu ifade etik. Aslında Sivasspor-Galatarasay maçında yaşananlar, dün Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında yaşananlar, aslında Türk hakemlik müessesesinin iflasının belgesidir, sertifikasıdır. Bunda artık tartışacak bir konu yoktur. Federasyonun da çok farklı düşündüğünü sanmıyorum. Detaylara çok girmedik. Özelde yapılan görüşmeleri de burada tabii ki aktarmayacağım. Ama akıl akıldan üstündür. Herkes dün gece yaşananları gördü."

"Yabancı hakem denememiz lazım denen bir noktaya geldik"

Türk hakemleriyle bu işin gitmeyeceğinin apaçık ortada olduğunu ve artık yabancı hakem denenmesi gerektiğini aktaran Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Yabancı hakem konusuna en karşıyken artık yabancı hakem denememiz lazım denen bir noktaya geldik. Biz şöyle bir öneride bulunduk; federasyonumuz, Dünya Kupası arasında, en azından 'VAR'a yabancı hakemi yapabilir miyiz'i irdeledi. Teknolojik olarak başka bir ülkeden bu hizmeti alabilir miyiz, sonuçta fiber optikle gidiyor bağlantılar. İlla ki fiziken ne statta olması ne de Türkiye'de olması gerekmiyor. Ona da baktılar. Ama yaptıkları temaslarda arzu ettiğimiz çözümleri çıkartamadılar.

Ama şurada 15 hafta kalmışken, hadi bu hafta da geçti, dedik ki 'VAR'a yabancı hakemler gelsin, evet lisan bariyeri var'. Yani bizim FIFA'ya giden hakemlerimiz bile doğru düzgün İngilizce konuşamıyorlar, bırakın değerlerini. Ancak bizim ısrarımız, inancımız, iddiamız, orta hakemin niyeti dünkü gibi bir niyet de olsa doğru bir VAR hakemliği, teknolojiyi kullanarak, yani Türk futbolunun en adil şekilde yönetilmesine garanti sibobu olur diye düşünüyoruz. Bu kadar kısa sürede bunu yapabilirler mi yapamazlar mı bilmiyoruz. Ali Palabıyık bir daha maç alır maç almaz, onu da bilmem. Ancak bildiğim bir şey var ki, bu arkadaş kariyeri boyunca bizim stadımıza, en azından bizler yöneticiyken bir daha giremez. Bunu da size açık ve net bir şekilde söyleyeyim."

"Türk hakemlik müessesesinin iflas ettiğinin belgesidir"

Ali Palabıyık'ın bugüne kadar sadece kendi maçlarında değil, başka pek çok şaibeli maçı olduğunu öne süren Koç, "Yani bu buraya has değil. Yeni MHK ataması değildir. Bu eski MHK atamasıdır. Eski MHK de gider ayak bir bombayı bırakmıştır. Nasıl? Böyle bir adamı dünkü maça atamak, ondan sonra, gencecik bir hakemi en baskı olacak bir maça atamak... İnşallah yeni MHK elinden geldiğince bu sıkıntıları giderebilecek çözümleri bulur. Ama tekrar ediyorum; dün gece ofsaytımsı penaltı pozisyonu olduğu maç da dahil olmak üzere bu kadar iyi niyetli bir şeyler yapılmaya çalışılan bir ortamda Türk hakemlik müessesesinin iflas ettiğinin belgesidir, kanıtıdır, sertifikasıdır. Ve fahiş hatalar, akıllardan silinmeyecek fahiş hatalar...İnsanın olduğu yerde her zaman hata olur ama ne hikmetse bir takımın aleyhine başka bir takımın lehine işlemektedir" diye konuştu.

Görüşmede VAR hakemiyle ilgili bir söylemi olup olmadığı sorulan Ali Koç, şu yanıtı verdi:

"VAR hakemi olmaz olur mu? Size bir hatırlatayım VAR hakemini; Koray Gençerler. Nereden hatırlayacaksınız Koray Gençerler'i? İki sene evvel kendi sahamızda 8 maç yenilmemiştik, lider gidiyorduk. Pelkas'ın olağanüstü bir golü vardı Konyaspor'a. Hepimiz böyle bir ağzımız açık o golü seyrettik. Sonra bir yerden el diye bir pozisyon çıkarttı ve iptal ettirdi. Bu sezona gelelim; ilk yenildiğimiz maç Konyaspor. Tesadüf yine Konyaspor. Valencia atılmıştı biliyorsunuz. Hakemin sırtı dönüktü.

Bize göre atılmasını gerektirecek hiç bir pozisyon yoktu ama yine Koray Gençerler hakeme itiraz ederek attırdı. Ve dün yine Koray Gençerler. Daha fazlasını söylemeye ihtiyaç duymuyorum. Tekrar ediyorum. Acilen, tez zamanda, Türk futboluna muhakkak, en azından VAR seviyesinde, bu sezon mümkünse yabancı VAR hakemleri getirilmeli. Bunu söylemek kolay. Federasyonun iyi niyetli bir çabası olduğunu biliyorum ama bence biraz daha ısrar etmekte fayda var. Çünkü Yunanistan, Suudi Arabistan'a yabancı hakem getirebiliyorsa, bizim neyimiz eksik. Biz de bunu yapabiliriz diye düşünüyorum."

"Mehmet Büyükekşi kabul ediyor mu?"

Başkan Ali Koç, bir gazetecinin, "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de kabul ediyor mu vahim hata olduğunu?" sorusuna karşılık ise, "Özelde konuştuklarımı burada açıklayamam. Ama kabul etsin, etmesin kimin puanları gidiyor, kimlere avantaj sağlanıyor? Sivas maçından 3 puan, dün iki puan 5 puan...E nasıl olacak bu iş? Camiamıza sesleneceğim, hepsini yarın yapacağım. Burada soğuktasınız diye durdum yoksa, bir açıklama yapmayacaktım. Tarzımız da değil buradan çıkıp açıklama yapmak" şeklinde cevap vererek sözlerini tamamladı.