Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma 14:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor, Galatasaray mesaisini sürdürdü
[Fotograf: AA]
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 5 Şubat Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda pas ve şut çalışması yaptı.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
Etiketler: Galatasaray Trabzonspor
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