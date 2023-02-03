Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma 12:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Adnan Januzaj, Başakşehir'de
Medipol Başakşehir, son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'da forma giyen Adnan Januzaj'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak İspanya LaLiga ekiplerinden Sevilla Kulübü'nde forma giyen Adnan Januzaj ile 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı. Adnan Januzaj'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Medipol Başakşehir
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