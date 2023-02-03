Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak İspanya LaLiga ekiplerinden Sevilla Kulübü'nde forma giyen Adnan Januzaj ile 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı. Adnan Januzaj'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.