Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Cevdet Kömürcüoğlu ve Ekrem Kan olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Kadir Sağlam yapacak.