Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma 11:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
[Fotograf: AA]
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında 5 Şubat Pazar günü oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Cevdet Kömürcüoğlu ve Ekrem Kan olacak.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Kadir Sağlam yapacak.
Etiketler: Galatasaray Trabzonspor
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