Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

Yarın:

13.30 MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük (Eryaman)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Sivas 4 Eylül)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)

5 Şubat Pazar:

13.30 İstanbulspor-Corendon Alanyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa (Yeni Hatay)

19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Nef)

6 Şubat Pazartesi:

17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor (Ülker)

20.00 Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor (Çotanak Spor Kompleksi)

Spor Toto 1. Lig

Bugün:

20.00 Altay-Adanaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

Yarın:

13.30 Erzurumspor FK-Tuzlaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Altaş Denizlispor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Dyorex Boluspor-Pendikspor (Bolu Atatürk)

19.00 Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

5 Şubat Pazar:

13.30 Manisa FK-Yılport Samsunspor (Mümin Özkasap)

16.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)

19.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Sakarya Atatürk)

6 Şubat Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Bodrumspor (Eyüp)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup

Yarın:

13.00 Somaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Soma Atatürk)

14.00 Şanlıurfaspor-Esenler Erokspor (11 Nisan)

14.00 Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediyespor-Ankaraspor (Bolluca)

14.00 Isparta 32 Spor-Tarsus İdman Yurdu (Isparta Atatürk)

14.00 Menemen FK-Bayburt Özel İdare (Menemen İlçe)

14.00 Düzce Cam Düzcespor-İnegölspor (Düzce 18 Temmuz)

14.00 Hes İlaç Afyonspor-Batman Petrolspor (Zafer)

14.00 Bursaspor-Çorum FK (Bursa Büyükşehir Belediye)

5 Şubat Pazar:

14.00 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Sivas Belediyespor (Nazilli İlçe)

Kırmızı Grup

Yarın:

14.00 İskenderunspor-1461 Trabzon (Kırıkhan İlçe)

14.00 Bitexen Vanspor-Adıyaman FK (Van Atatürk)

14.00 Kırşehir Futbol-Serik Belediyespor (Kırşehir Ahi)

14.00 Kocaelispor-Sarıyer (Kocaeli)

14.00 Ankara Demirspor-Bucaspor 1928 (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 GMG Kastamonuspor-Uşakspor (Gazi)

14.00 Etimesgut Belediyespor-Baynet İnşaat Balıkesirspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Teco Karacabey Belediyespor-Pazarspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 Diyarbekirspor-Fethiyespor (Diyarbakır)

14.00 Zonguldak Kömürspor-Weecoins Kırklarelispor (Karaelmas K. Köksal)

TFF 3. Lig

1. Grup

Yarın:

14.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Karşıyaka (Şile)

5 Şubat Pazar:

13.00 Edirnespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Edirne 25 Kasım)

14.00 Entegre Solar Elazığspor-BC Group Ağrı 1970 (Elazığ Doğukent)

14.00 Belediye Kütahyaspor-İdaş Çatalcaspor (Dumlupınar)

14.00 Belediye Derincespor-Yomraspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

14.00 Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu-52 Orduspor (Mersin)

14.00 Nevşehir Belediyespor-Amasyaspor FK (Nevşehir Gazi)

14.00 1922 Konyaspor-1954 Kelkit Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.00 Hacettepe 1945-Eskişehirspor (Osmanlı)

2. Grup

Yarın:

14.00 Orduspor 1967-Turgutluspor (Yeni Ordu)

5 Şubat Pazar:

14.00 Kuşadasıspor-Amberçay Eynesil Belediyespor (Kuşadası Özer Türk)

14.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Ergene Velimeşespor (Başpınar)

14.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Darıca Gençlerbirliği (Iğdır Şehir)

14.00 Yeşilyurt D.Ç Ofspor-23 Elazığ FK (Of İlçe)

14.00 Karaman FK-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor (Kemal Kaynaş)

14.00 Bayrampaşa-Armoni Alanya Kestelspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

14.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Kınay Bulvarspor (Gümüşhane Yenişehir)

3. Grup

5 Şubat Pazar:

13.00 68 Aksaray Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi (Dağılgan)

14.00 Fatsa Belediyespor-Bergama Belediyespor (Fatsa İlçe)

14.00 Kepez Belediyespor-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Kepez Hasan Doğan)

14.00 Akhisarspor-Efeler 09 (Spor Toto Akhisar)

14.00 Niğde Anadolu FK-Güneş Holding Çankaya FK (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs)

14.00 Artvin Hopaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Hopa İlçe)

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Osmaniyespor FK (Tepecik Şenol Güneş)

14.00 Malatya Arguvanspor-Merkür Holding Erbaaspor (Arguvan İlçe)

Kadın Futbol Süper Ligi

A Grubu

5 Şubat Pazar:

12.00 Fatih Vatanspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Fatih Mimar Sinan)

12.00 Beşiktaş Vodafone-Onvo Hatayspor (Fulya Hakkı Yeten)

12.00 Hakkarigücü-ALG Spor (Merzan Şehir)

14.30 Dudullu-Wulfz Fatih Karagümrük (Dudullu)

B Grubu

5 Şubat Pazar:

12.00 Konak Belediyespor-Trabzonspor (Atatürk 1 Nolu Yan Saha)

12.00 Ataşehir Belediyespor-Fenerbahçe Petrol Ofisi (İBB Esatpaşa)

12.00 Kireçburnu-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Çayırbaşı)

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Bitexen 1207 Antalyaspor (Amedspor Tesisleri Sentetik Saha)

13.00 Bitexen Adana İdmanyurduspor-Galatasaray Petrol Ofisi (Muharrem Gülergin)