Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma 15:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı
[AA (Arşiv)]
Yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. Uzun süreli sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal ile yeni transfer Amir Hadziahmetovic, kadroda yer aldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kamp kadrosunda uzun süreli sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal ile yeni transfer Amir Hadziahmetovic de yer aldı.
Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Georges-Kevin N'Koudou, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Dele Alli, Atiba Hutchinson, Emrecan Uzunhan, Kerem Atakan Kesgin, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Berkay Vardar, Welinton Souza, Arthur Masuaku, Romain Saiss, Oğuzhan Akgün, Jackson Muleka, Umut Meraş, Tayfur Bingöl.
Son Haberler
- 16:05
- 15:59
- 15:48
- 15:43
- 15:54
Sıradaki Haber
Trabzonspor, Galatasaray mesaisini sürdürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz