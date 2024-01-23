Açık 0.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 23.01.2024 10:30

Milli tenisçi Atakan Karahan Avustralya'da son 16'ya kaldı

Milli sporcu Atakan Karahan, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın gençler kategorisinde son 16 isim arasına girdi.

Milli tenisçi Atakan Karahan Avustralya'da son 16'ya kaldı

Atakan, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki genç erkekler 2. tur maçında, 9 numaralı seribaşı Fransız Charlie Camus ile karşılaştı.

Rakibini 48 dakika sonunda 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Atakan, ABD'li Cooper Woestendick ile çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek.

Para tenisçiler ilk turda veda etti

Avustralya Açık'ın quad tekerlekli sandalye kategorisinde yarışan Ahmet Kaplan ve Ali Ataman, ilk maçlarını kaybederek elendi.

Ahmet Kaplan, 1 numaralı seribaşı Hollandalı Niels Vink'e 2-0 (6-0, 6-1), Ali Ataman da 4 numaralı seribaşı İsrailli Guy Sasson'a aynı skorla yenildi.

ETİKETLER
Tenis
Sıradaki Haber
Başakşehir ile Fenerbahçe 32. randevuda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:48
Ermenistan savunma bütçesini yüzde 81 artıracak
10:39
İsrail Cumhurbaşkanı: Dayanılmaz derece zor bir sabah
10:38
FETÖ'cü eski astsubaya 6 yıl hapis cezası
10:34
Yüksekova'da karla mücadele devam ediyor
10:37
CHP'den 'DEM Parti' açıklaması
10:26
Tüketici güven endeksi ocakta arttı
Trabzon Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 30'u tamamlandı
Trabzon Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 30'u tamamlandı
FOTO FOKUS
Karlıova'da 500 kamyon kar ilçe dışına atıldı
Karlıova'da 500 kamyon kar ilçe dışına atıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ