Başakşehir ile Fenerbahçe 32. randevuda

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Ligin 20. haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile berabere kalarak zirve yarışında çok önemli 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, RAMS Başakşehir'i yenerek kötü sonucu unutturmayı hedefliyor.

Mücadele öncesi Fenerbahçe, 21 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 54 puan toplarken, Galatasaray’ın önünde averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

Başakşehir ise 21 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 27 puanla 10. sırada yer alıyor.

7 eksik

Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşısında 7 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Fred, Luan Peres, Miha Zajc ve Miguel Crespo forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra, sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almayacak.

Oosterwolde sarı kart sınırında

Sarı-lacivertlilerde kadroda yer almayacak Alexander Djiku ve Miguel Crespo'nun yanı sıra Jayden Oosterwolde de kart sınırında bulunuyor.

Hollandalı genç oyuncu, kart görmesi durumunda MKE Ankaragücü maçında oynayamayacak.

Süper Lig’de 32. randevu

Fenerbahçe ile Başakşehir, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 31 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 17 defa sahadan galip ayrılırken, turuncu-lacivertliler ise 11 kez kazandı.

3 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 46 gol atarken, Başakşehir 33 kez gol sevinci yaşadı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy’de oynanan maçı ev sahibi 4-0’lık skorla kazandı.

Sarı-lacivertliler deplasmanda kaybetmedi

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 10 maça çıktı. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor ve Gaziantep FK’yı mağlup eden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile berabere kalarak 28 puan topladı.

Dış sahada en fazla puan toplayan takım konumunda yer alan Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı maçlarda rakip fileleri 24 kez havalandırdı.

Son 10 maçta Fenerbahçe üstün

Bir başka İstanbul temsilcisi olan Başakşehir’e karşı son maçlarda galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, rekabetteki en farklı skoru da ligin ilk yarısında oynanan ve 4-0 biten müsabakada elde etti.

Geçtiğimiz sezon ligde 2 kez kazanırken, Türkiye Kupası finalinde de rakibini mağlup eden sarı-lacivertliler, turuncu-lacivertlilere karşı son 4 resmi maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasında 8’i lig, 2’si Türkiye Kupası olmak üzere son 10 maçta Fenerbahçe 7 kez galip gelirken, Başakşehir 3 maçı kazanmayı başardı.

Ligin en golcü takımı

Süper Lig’de ilk 21 hafta itibarıyla 54 puan toplayan Fenerbahçe, geride kalan 21 haftanın 19’unda rakip filelere gol atmayı başardı.

Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 58 gol gönderdi. Edin Dzeko, kaydettiği 16 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig’in gol krallığı listesinde zirvede yer alıyor.