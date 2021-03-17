Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen ve tüm kategorilerde 46 ülkeden 1590 sporcunun mücadele ettiği Turkish Open 2021'in 7'nci gününde yıldızlar kategorisinde 20 sıklette müsabakalar yapıldı.

Müsabakaları Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı (TMOK) Uğur Erdener ile IOC Üyesi ve Dünya Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Aicha Garad Ali de takip etti.

Madalyaların büyük bölümü Türk sporculara

Olimpik puanın olmadığı yıldızlar kategorisinde, katılımcıların büyük bir bölümü ay-yıldızlı sporculardan oluştu.

Milli sporcular, 20 sıklette 19 altın, 19 gümüş ve 39 bronz madalya kazandı.

Erkekler 33 kiloda Berke Erbulut, 37 kiloda Arda Muzac, 41 kiloda Yusuf Badem, 45 kiloda Murat Semih Uzun, 49 kiloda Emirhan Özten, 53 kiloda Ahmet Kaan Fildişi, 57 kiloda Ahmet Tuncay, 61 kiloda Hulusu Cin, 65 kiloda Enes Turhan ile 65 kiloda Ekrem Işık, altın madalya kazanan isimler oldu.

Kızlar 29 kiloda Yaren Acar, 33 kiloda Tuğba Yonak, 37 kiloda Hayrunnisa Gürbüz, 41 kiloda Rüveyda Nur Evin, 44 kiloda Ceyda Gencer, 47 kiloda Sevcan Ateş, 55 kiloda Mumune Nur Göz, 59 kiloda Ceren Çetinel ve 59 kiloda Zehranur Bingöl, altın madalya kazandı.

Turnuvanın son gününde bugün poomse kategorisinde müsabakalar yapılacak.