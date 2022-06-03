Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 23:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli tekvandocu Hakan Reçber'den altın madalya
[Fotoğraf: AA]
İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 2022 Tekvando Grand Prix'sinde erkekler 68 kiloda milli tekvandocu Hakan Reçber, altın madalya kazandı.
Roma 2022 Tekvando Grand Prix'sinde mücadele eden Hakan Reçber, erkekler 68 kilo finalinde İsveç'ten Ali Alian'ı yenerek şampiyonluğu elde etti.
Hakan, grand prix altın madalyası kazanan ilk Türk erkek tekvandocu oldu.
Türkiye'yi 58 kiloda temsil eden Görkem Polat da bronz madalya aldı.
Etiketler: Tekvando Milli Sporcular İtalya
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