Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Afganistan, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Filistin, Fildişi Sahili, Hırvatistan, İran, Irak, Kuzey Makedonya, Mısır, Sırbistan, Somali, Suriye, Tunus, Yemen ve Yunanistan'dan toplamda 723 sporcu katıldı. Türkiye'yi sanda branşında 534, taolu branşında 146 sporcu temsil etti.

Taolu branşında boş eller, kısa silahlar, uzun silahlar, duiliyen ve jiti kategorilerinde yapılan yarışmalarda Türkiye 74 altın, 65 gümüş, 56 bronz madalya ile takım halinde şampiyon oldu. İkinci Bulgaristan, 4 altın, 3 gümüş, 2 bronz, üçüncü Tunus ise 2 altın madalya aldı.

Sanda branşında ise Türkiye 68 altın, 67 gümüş, 105 bronz madalya toplayarak takım halinde şampiyonluğu kazandı.

Azerbaycan, 3 altın, birer gümüş ve bronz madalyayla ikinci oldu. Birer altın madalya alan Yunanistan, İran ve Mısır da üçüncülüğü paylaştı.

Kaynak: AA