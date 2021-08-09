Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları tamamlandı.

Tokyo'dan dönen milli sporcular İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Tokyo'dan dönen milli sporcular İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. https://t.co/lUyNrsb2lr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 9, 2021

En çok madalya kazandığımız olimpiyat oldu

Türk sporcular 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz madalya sevindi yaşadı. Tokyo Olimpiyatları en çok madalya kazandığımız olimpiyat oldu.

Busenaz Çakıroğlu: Tek hedefim madalyanın rengini altına çevirmek

Gümüş madalya kazanan milli boksör Busenaz Çakıroğlu, "Çok büyük bir başarı elde ettik, kazanılmamış bir başarı kazandık. Kendi branşımız adına da çok büyük bir başarı elde ettik. Benim tek hedefim artık bu madalyanın rengini altına çevirmek. Bu olimpiyatlarda bu zamana kadar kazanılmış en fazla madalya sayısını geçtik. Bu 2024 için çok büyük bir umut ışığı oldu" dedi.

Yasemin Adar: Bu olimpiyatlar tarihe geçecek

Bronz madalya kazanan milli güreşçi Yasemin Adar ise duydularını şöyle anlattı:

"Çok mutluyum, çok gururluyum. Her zaman ağır siklette çok iyi işler başarıyoruz. Bu olimpiyatlar tarihe geçecek. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Taha Akgül: Verdiğimiz emeklerin karşılığını aldık

Bronz madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül de konuşmasında şunları söyledi:

"Tarihi bir olimpiyat geçirdik, 13 madalya aldık. İkinci olimpiyat madalyam oldu. Verdiğimiz emeklerin karşılığını almış olduk. 5 senedir bu olimpiyatlara hazırlanıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."