Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Yayladağı Belediyesi tarafından Hatay'da 20. Geleneksel Yayladağı Kültür ve Aba Güreşi müsabakaları düzenlendi.

Müsabakaya yaklaşık 18 ilden 1000’e yakın güreşçi katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Yayladağı ilçesi Yayladağı Mustafa Sayın Aba Güreşi Sahası'ndaki güreşçilerin aba giydiği müsabakalar, renkli görüntülere sahne oldu.

Çekişmeli geçen mücadelelerin ardından Barış Güngör başpehlivan oldu.

[Fotoğraf: AA]

Dereceye giren sporcular için müsabakaların ardından ödül töreni düzenlendi.