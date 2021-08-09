Haber Giriş: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 02:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nın başpehlivanı Barış Güngör oldu
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da 20. Geleneksel Yayladağı Kültür ve Aba Güreşi müsabakaları düzenlendi. Çekişmeli geçen mücadelelerin ardından Barış Güngör başpehlivan oldu.
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Yayladağı Belediyesi tarafından Hatay'da 20. Geleneksel Yayladağı Kültür ve Aba Güreşi müsabakaları düzenlendi.
Müsabakaya yaklaşık 18 ilden 1000’e yakın güreşçi katıldı.
[Fotoğraf: AA]
Yayladağı ilçesi Yayladağı Mustafa Sayın Aba Güreşi Sahası'ndaki güreşçilerin aba giydiği müsabakalar, renkli görüntülere sahne oldu.
Çekişmeli geçen mücadelelerin ardından Barış Güngör başpehlivan oldu.
[Fotoğraf: AA]
Dereceye giren sporcular için müsabakaların ardından ödül töreni düzenlendi.
Etiketler: Hatay
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