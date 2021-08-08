Haber Giriş: 8 Ağustos 2021 Pazar 07:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Milli sporcular yurda döndü
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 13 madalya kazanan milli sporcular yurdu döndü. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarışlarda olduğu gibi dönüş yolunda da milli sporcuları yalnız bırakmadı.
Türkiye, 32'nci Yaz Olimpiyat Oyunlarında 13 ayrı madalya kazanarak kendi olimpiyat rekorunu kırdı.
Yarışları tamamlayan milli sporcular yurda döndü.
Sporcuları, havalimanında kalabalık bir grup karşıladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarışlarda yalnız bırakmadığı milli sporculara dönüş yolunda da eşlik etti.
Kasapoğlu ve milli sporcuları taşıyan uçak, sabah 06.00 sularında İstanbul Havalimanı'na indi.
Heyette yer alan sporcular ve teknik ekip, havalimanında kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Kafiledekilere teker teker çiçek takdim edildi.
Etiketler: 2020 Olimpiyat Mehmet Muharrem Kasapoğlu
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