Türkiye, 32'nci Yaz Olimpiyat Oyunlarında 13 ayrı madalya kazanarak kendi olimpiyat rekorunu kırdı.

Yarışları tamamlayan milli sporcular yurda döndü.

Sporcuları, havalimanında kalabalık bir grup karşıladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarışlarda yalnız bırakmadığı milli sporculara dönüş yolunda da eşlik etti.

Kasapoğlu ve milli sporcuları taşıyan uçak, sabah 06.00 sularında İstanbul Havalimanı'na indi.

Heyette yer alan sporcular ve teknik ekip, havalimanında kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Kafiledekilere teker teker çiçek takdim edildi.

