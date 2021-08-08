Haber Giriş: 8 Ağustos 2021 Pazar 06:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Min-Jae Kim’i İstanbul’a getirdi
[Fotoğraf: DHA]
Fenerbahçe, transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim'i İstanbul’a getirdi.
Türk Hava Yolları’nın (THY) Seul uçağı ile 04.20’de İstanbul Havalimanı’na gelen Min-Jae Kim’i karşılamaya Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile idari menajer Emir Yolaç geldi.
Min-Jae Kim, İstanbul’a geldiği için mutlu olduğunu ifade ederken teknik direktör Vitor Pereira ile de öncesinde görüştüğünü söyledi.
Güney Koreli futbolcu daha sonra sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesi için kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.
Etiketler: Fenerbahçe Güney Kore İstanbul
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