Duman 4.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 31.12.2024 12:19

Milli sporcular 2024 yılında 7 bin 500 madalya kazandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcuların 2024 yılında uluslararası organizasyonlarda 7 bin 500 madalya kazandığını belirtti.

Milli sporcular 2024 yılında 7 bin 500 madalya kazandı

Bakan Bak, yaptığı yazısı açıklamada, milli sporcuların uluslararası müsabakalardaki başarı grafiğinin her geçen yıl arttığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Milli sporcularımız, 2024 yılında katıldığı uluslararası müsabakalarda 2471 altın, 2518 gümüş, 2511 bronz olmak üzere toplam 7 bin 500 madalya kazandı. Milli sporcularımız 2022 yılında 6 bin 127, 2023 yılında 6 bin 231 madalya kazanmıştı. 2024 yılında ise sporcularımız 7 bin 500 madalya kazanma başarısı gösterdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de spor alanında devrim niteliğinde hamleler yapıldı. Ülkemizin dört bir yanını spor tesisleriyle donatarak sporu her yaştan vatandaşımız için ulaşılabilir kıldık. Uluslararası müsabakalarda alınan madalyalar, spora olan destek ve yatırımlarımızın ne denli doğru olduğunun göstergesidir. Yaptıklarımızı, kazanılan madalyaları asla yeterli görmüyoruz. Amacımız spor ülkesi olma yolunda ilerlemektir. Bunu başaracak potansiyele sahibiz."

ETİKETLER
Gençlik ve Spor Bakanlığı Milli Sporcular Osman Aşkın Bak
Sıradaki Haber
Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu'nun yeni başkanı oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:51
Soykırımcı İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 62 beldeye yaklaşılmaması uyarısını yineledi
12:47
Erzincan'da yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi
12:30
Kırgızistan'daki FETÖ bağlantılı eğitim kurumları ağı, Maarif Vakfına devredildi
12:26
2025'te portföy ve doğrudan yatırımların artması bekleniyor
12:51
Suriye’de Savunma Bakanlığına ebu Kasra atandı
11:58
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Resmi Gazete'de
"En iyi turizm köyü" Ormana'ya yeni yılda ilginin artması bekleniyor
"En iyi turizm köyü" Ormana'ya yeni yılda ilginin artması bekleniyor
FOTO FOKUS
Türk ürünleri tekrar Suriye marketlerinde
Türk ürünleri tekrar Suriye marketlerinde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ