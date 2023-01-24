Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 13:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporcu Safiye Sarıtürk Temizdemir Fas'ta gümüş madalya kazandı
Türkiye, Fas'ta düzenlenen ISSF Plak Atışları Dünya Kupası'nı 1 gümüş madalya ile tamamladı.
Türkiye'nin 6 sporcu ile temsil edildiği ve 11 Ocak'tan beri başkent Rabat'ta yapılan kupa sona erdi.
Kadınlarda Safiye Sarıtürk Temizdemir'in gümüş madalya kazandığı şampiyonada, erkeklerde Oğuzhan Tüzün 17'nci, Nedim Tolga Tunçer ise 39'uncu sırada yer aldı.
Etiketler: Fas
Son Haberler
- 14:04
- 13:51
- 13:51
- 13:52
- 13:41
Sıradaki Haber
Başakşehir Francis Nzaba'yı Dinamo Tiflis'e kiraladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz