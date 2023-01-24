Türkiye'nin 6 sporcu ile temsil edildiği ve 11 Ocak'tan beri başkent Rabat'ta yapılan kupa sona erdi.

Kadınlarda Safiye Sarıtürk Temizdemir'in gümüş madalya kazandığı şampiyonada, erkeklerde Oğuzhan Tüzün 17'nci, Nedim Tolga Tunçer ise 39'uncu sırada yer aldı.