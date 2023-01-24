Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 13:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başakşehir Francis Nzaba'yı Dinamo Tiflis'e kiraladı
Medipol Başakşehir, Kongolu futbolcu Francis Nzaba'yı Gürcistan ekibi Dinamo Tiflis'e kiraladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 yaşındaki Nzaba bir yıllığına kiralık olarak Dinamo Tiflis'te forma giyecek.
Genç savunma oyuncusu, sezon başında transfer olduğu Medipol Başakşehir formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 2 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bir maçta görev aldı.
Francis Nzaba, Dinamo Tiflis’e kiralandı.— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) January 24, 2023
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Etiketler: Medipol Başakşehir Transfer Haberleri
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