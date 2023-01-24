Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 yaşındaki Nzaba bir yıllığına kiralık olarak Dinamo Tiflis'te forma giyecek.

Genç savunma oyuncusu, sezon başında transfer olduğu Medipol Başakşehir formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 2 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bir maçta görev aldı.