Yüksekova ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Öztunç, ilçedeki kayak antrenörlerinin yönlendirmesiyle başladığı biatlonda, şu ana kadar Türkiye şampiyonalarında birçok madalya kazandı.

Avusturya'da 2017'de düzenlenen 3. Uluslararası Biatlon Birliği Kupası'nda (İBU) 144 puanla 66. sırada yer alarak Türk sporcuların en iyi derecesi olan 146 puanı geçerek Türkiye rekoru kıran Öztunç, aynı yarışların ikinci gününde 136 puan aldı.

[Fotoğraf: AA]

Son iki ayda İsveç, İtalya, Slovenya ve Slovakya'da düzenlenen İBU kupalarında başarılı sonuçlar alan milli sporcu, Almanya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Oberhof kentinde 8-19 şubat tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda ülkesini en iyi şekilde temsil etmek isteyen başarılı sporcu, çalışmalarını ilçedeki Dilimli Barajı yakınlarında sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

"Antrenmanlarımı kara yolunda yapıyorum"

Öztunç, bu sene yaşadığı zorluklar nedeniyle şampiyonaya katılmayı imkansız olarak gördüğünü ama yoğun çalışarak yeterli puana ulaştığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Öztunç, Almanya'daki organizasyonda dünyanın en iyi 100 sporcusunun yarışacağını, bunların arasında yer almanın gururunu yaşadığını dile getirdi.

"Aralıkta İsveç ve İtalya'daki yarışlarda dünya şampiyonası puanını aldım. Daha sonra Slovakya ve Slovenya'da yarışlarımız oldu. Oralarda da yine puanlar aldım. 10 günlük dinlenme sürecimiz oldu. Ondan sonra Avusturya'da Uluslararası Biatlon Birliği Kupası'nda 10 kilometrelik iki yarışımız var. Daha sonra da Almanya'ya geçip dünya şampiyonasının heyecanını yaşayacağız."

[Fotoğraf: AA]

Birçok kez Türkiye şampiyonu olduğunu, İBU kupalarında ülke adına biatlonda en iyi derecenin kendisine ait olduğunu anlatan milli sporcu, dünya şampiyonasına daha önce de katıldığını, oradaki atmosferin çok farklı olduğunu ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Öztunç, Dünya şampiyonasında iyi derece almak için terinin son damlasına kadar mücadele edeceğini aktardı.

"İlk deneyimim İtalya'daki dünya şampiyonluğu olmuştu. 2011'de de yine katılma hakkı kazanmıştım ama pandemiden dolayı gidememiştim. Ne olursa olsun sonuçta bu bir bayrak yarışı. Türkiye'ye ilkleri yaşatmak için elimden geleni yapacağım. Küçük çocuklara da iyi birer örnek olmaya çalışıyoruz. Çocuklar gelip uluslararası organizasyonlardaki atmosferi soruyor. Ben de hiçbir şeyin imkansız olmadığını anlatıp onları motive edecek konuşmalar yapıyorum. Bu sene Türkiye genelinde kar yok. Avrupa'nın birçok yerinde de durum aynı. Antrenmanlarımızı kara yolunda yapıyoruz. Antrenmanlara 4 gün ara verdiğimiz zaman en az bir ay geriliyoruz. Onun için haftanın 6 günü antrenman oluyor. Bunu da sistemli şekilde yapıyoruz. Yazın güç depoluyoruz. Başarının yüzde 40'ı beslenmeye bağlı."

[Fotoğraf: AA]

Öztunç, daha fazla desteklenmeleri gerektiğini belirtti.

"Burada birçok milli sporcu var. Konaklayabileceğimiz bir kamp eğitim merkezimiz olsa çok güzel olur. Bu imkanlar sağlandığında burada dünya şampiyonu da çıkabilir. Bu imkansız değil. İlçemiz kış sporlarına çok uygun bir yer."