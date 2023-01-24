Artistik Cimnastik Büyük Erkekler Milli Takımı ile Bolu'da kampa giren Çolak, 2022'de yaşadığı sakatlıktan sonrası katıldığı 2 şampiyonada performansını gösterdiğini ifade etti.

Çolak, Türk cimnastiğinin yükselişini geçen yıl da sürdürdüğünü belirtti. Çolak, bu yılki hedeflerden bahsetti.

"O noktada sınırları hep zorluyoruz. Çıtayı hep yukarı taşımaya çalışıyoruz, taşıyoruz da. Bir yandan iyi, bir yandan bizim için zor oluyor. Avrupa ve dünya şampiyonası var. Onlarda takım olarak güzel dereceler elde etmeyi hedefliyoruz. Çünkü olimpiyatlara takım olarak gitmek istiyoruz. Bu yüzden takım anlamında bizim için çok önemli."

Çolak, literatüre yeni hareket kazandırmak için şu an çalışma yapmadığını, amaç ve hedefinin daha farklı olduğunu belirtti.

[Fotoğraf: AA]

"Olimpiyat hedefimi de gerçekleştirmek istiyorum"

Çolak, hedeflerini gerçekleştirmek ve şampiyonluklarını tekrarlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

"Bunu bir kere daha tekrarlamak istiyorum. Hem Avrupa hem de dünyada madalya alıp olimpiyatlara gidebilirsem benim için çok büyük mutluluk. Olimpiyat öncesi seçme yılı olduğu için daha da önemli aslında."

Çolak, sakatlık yaşamadığı takdirde performansını geliştireceğini vurgulayarak, "Bu yıl Avrupa ve dünya şampiyonasında madalya hedefim var. Önümüzdeki yıl olimpiyat hedefimi de gerçekleştirmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Olimpiyatlarda birden fazla madalya kazanabileceklerine olan inancını vurgulayan Çolak, her şey yolunda gittiği takdirde güzel işler başaracaklarını dile getirdi.

Çolak, Avrupa ve dünya cimnastiğinin Türk sporcuların başarılarını konuştuğuna dikkat çekti.

"Nasıl bu kadar iyi duruma geldiğimizi, nasıl antrenman yaptığımızı merak ediyorlar. Birçok ülke bizimle kamp yapmak istiyor. Önceden biz onlarla kamp yapalım, nasıl çalışıyorlar öğrenelim istiyorduk. Şu an onlar bu ilerlemeden faydalanmak istiyor. Geldiğimiz nokta her şeyi açıklıyor aslında."