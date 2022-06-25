Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Poznan kentindeki organizasyonda Kaan Efe Kaya, 200 ve 400 metre çift palet kategorilerinde 2 gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyona 26 Haziran Pazar günü sona erecek.