Haber Giriş: 25 Haziran 2022 Cumartesi 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporcu Kaan Efe Kaya iki gümüş madalya kazandı
CMAS Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Kaan Efe Kaya, iki gümüş madalya elde etti.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Poznan kentindeki organizasyonda Kaan Efe Kaya, 200 ve 400 metre çift palet kategorilerinde 2 gümüş madalyanın sahibi oldu.
Şampiyona 26 Haziran Pazar günü sona erecek.
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