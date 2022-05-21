Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Karadeniz'de "Ata'ya saygı dalışı" yapan Birgül Erken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun destekleriyle gençlere serbest dalışı sevdirmek ve yeni şampiyon adayları yetiştirmek için başlattığı "Birgül Erken ile Edirne'den Kars'a Serbest Dalış Şampiyon Avı Projesi"nin devam ettiğini söyledi.

Yeni sezonda yeni rekorlara ulaşmayı hedeflediğini vurgulayan Erken, milli formayı taşımaya da devam edeceğini anlattı.

Erken, dünya şampiyonalarında yarışacağına işaret etti.

"Hedefim 100 metreye dalmak, derinlerde Türkiye'de ilk kadın olmak. En büyük hedefim diyebilirim. Çünkü geçen yıl Bahamalar'da önce 74, sonra 77, 78 ve 81 metreye ulaştım. Bu çok ciddi bir derinlikti. Çift paletle ilk Türk kadını 81 metreyi gördü ve 100 metreyi yapabileceğinin işareti geldi. Bunun için de çalışmalarımı devam ettiriyorum. Bizim dünya şampiyonaları Kaş'ta yapılıyor. Bu yıl da öyle olacak. Türk Milli Takımı olarak orada şov yapacağız."

[Fotoğraf: AA]

Erken, Bahamalar'daki dalışta dipte 4 dakikaya yakın kaldığına dikkat çekti.

"Açıkçası çok umut vadeden bir şey. Dolayısıyla 'yapabilirim' dedim. Orada dünyanın en iyileri arasında ismimi duyurdum. Ülkemin bayrağını dalgalandırdım. Kaş'ta yapılacak dünya şampiyonasında boy göstereceğiz diye düşünüyorum. Ülkemi, bayrağımı yeniden gururla temsil edeceğim. Kış döneminde havuzda çalıştık. Fitness antrenmanlarımız, nefes çalışmalarımız oluyor. Yememiz, içmemiz ona uygun hale getiriyoruz ve çok ciddi bir spor disiplini içinde derinliğe hazırlanıyoruz."

Milli Eğitim Bakanlığında öğretmenlik yaptığını belirten Erken, Kaş'ta yapacağı kamplarla ekim ayına kadar dünya şampiyonasına hazırlanacağını dile getirdi.

Birgül Erken, gençlere de tavsiyelerde bulundu.

"Serbest dalışın kendini tanıma üzerine bir spor olduğunu düşünüyorum. Çok seviyorum. Buradan çıkacak genç yetenekler de beni çok heyecanlandırdı. Onlara, hayatlarında bir hedef belirleyip sevdikleri bir spor bulup onun peşinden gitmelerini tavsiye ediyorum. Genç yeteneklere de güveniyorum."