Haber Giriş: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep FK’de Oğuz Ceylan ile yollar ayrıldı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da Oğuz Ceylan ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sağlanarak sonlandırıldığı belirtildi.
"Kulübümüzün Süper Lig’e çıktığı süreçte ve sonrasında da büyük emekleri olan Oğuz Ceylan ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Takım kaptanlarımızdan da olan Oğuz Ceylan’a, Gaziantep Futbol Kulübümüze vermiş olduğu üstün hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol kariyerinde sonsuz başarılar diliyoruz."
TEŞEKKÜRLERİMİZLE | OĞUZ CEYLAN— Gaziantep FK (@GaziantepFK) May 21, 2022
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Etiketler: Gaziantep FK Transfer Haberleri
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