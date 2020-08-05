Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, Dünya Superbike, Dünya Supersport ve Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın Portekiz'de, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın ise Çekya'da 7-9 Ağustos'ta yapılacağı belirtildi.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda genel klasmanda 66 puanla 4. sırada yer alan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu'nun, Portekiz'in Algarve Pisti'nde yapılacak üç yarışta da kupa mücadelesi vereceği aktarıldı.

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda ilk ayağın ikinci yarışında birinci olan ve 35 puanla genel klasmanda 2. sırada yer alan Bahattin Sofuoğlu'nun, Portekiz'de aynı pistte birincilik için yarışacağı kaydedildi.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda tecrübe kazanan ve 18 puanla 10. sırada yer alan Can Öncü'nün, sezonun üçüncü ayak yarışında Algarve Pisti'nde yarışacağı ifade edildi.

Deniz Öncü'nün piste çıkacağı Dünya Moto3 Şampiyonası'nın dördüncü ayak yarışının ise 7-9 Ağustos'ta Çekya'da Brno Pisti'nde olacağı belirtildi.