Dünya Superbike Şampiyonası'nda genel klasmanda en yakın takipçisi Jonathan Rea'nın 30 puan önünde 531 puanla lider olan Toprak Razgatlıoğlu, Uluslararası Mandalika Pisti'nde dünya şampiyonu olma yolunda yarın Endonezya ayağında ilk yarışta ter dökecek.

Bugün serbest antrenmanlara çıkan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 20 Kasım Cumartesi günü TSİ 06.10'da sıralama turuna çıkacak sonra da 10.00'da Endonezya ayağının ilk yarışı için pistteki yerini alacak.

Ay-yıldızlı sporcu, 21 Ekim Pazar günü ise 06.00'da başlayacak sıralama turundan sonra ikinci yarış için 10.00'da piste çıkacak.

Can Öncü sezonu Endonezya'da podyumda bitirmek istiyor

Dünya Supersport Şampiyonası'nda yer alan Can Öncü, son ayak yarışlarının ilkinde yarın mücadele verecek.

Bu sezon Fransa ve Arjantin'de ödül kürsüsüne çıkan Kawasaki Puccetti takımının genç pilotu, bugün serbest antrenmanlara katılıyor.

Milli sporcu 20 Kasım Cumartesi günü ise TSİ 05.25'te sıralama turlarında yarıştıktan sonra ilk yarış için 08.30'da pistteki yerini alacak. Can, 21 Kasım Pazar günü yine aynı saatte ikinci yarışta Türkiye'yi temsil edecek.