Deniz Öncü, Red Bull KTM Ajo takımıyla Termas de Rio Hondo Pisti'nde 18 tur üzerinden start verilen Arjantin Grand Prix'sine ikinci cepten başladı.

Yarışın ilk turlarında birinciliğe yükselen Deniz Öncü, üçüncü turda lider pozisyonda girdiği virajda kayarak kaza yaptı. Kazadan sonra hemen motosikletini kaldıran Deniz, her şeye rağmen yarışa devam etti ve mücadeleyi 24. sırada tamamladı.

Yarışı, Leopard takımı pilotu Tatsuki Suzuki birinci, MT Helmets-MSI ekibinden Diogo Moreira ikinci, CIP Green Power ekibinden Andrea Migno ise üçüncü sırada bitirdi.

