Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar 18:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli motosikletçi Deniz Öncü lider pozisyondayken kaza yaptı
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Moto3 Şampiyonası'nın Arjantin ayağında lider götürdüğü yarışta üçüncü turda virajda kayarak kaza yaptı.
Deniz Öncü, Red Bull KTM Ajo takımıyla Termas de Rio Hondo Pisti'nde 18 tur üzerinden start verilen Arjantin Grand Prix'sine ikinci cepten başladı.
Yarışın ilk turlarında birinciliğe yükselen Deniz Öncü, üçüncü turda lider pozisyonda girdiği virajda kayarak kaza yaptı. Kazadan sonra hemen motosikletini kaldıran Deniz, her şeye rağmen yarışa devam etti ve mücadeleyi 24. sırada tamamladı.
Yarışı, Leopard takımı pilotu Tatsuki Suzuki birinci, MT Helmets-MSI ekibinden Diogo Moreira ikinci, CIP Green Power ekibinden Andrea Migno ise üçüncü sırada bitirdi.
IT'S OVER FOR @Denizoncu53!— MotoGP™ (@MotoGP) April 2, 2023
The Turk crashes out of the lead! #ArgentinaGP pic.twitter.com/fNRfO6P90f
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