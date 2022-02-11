Cangciakou Ulusal Kayak Merkezi'nde düzenlenen yarışın 7,5 kilometrelik bölümü geçilirken dengesini kaybederek düşen Yunus Emre'nin kolunun çıktığı anlaşıldı. Hastaneye kaldırılan sporcunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

99 sporcunun mücadele ettiği yarışta Finlandiyalı Livo Niskanen, 37.54.8'lik derecesiyle ilk sırada yer alarak altın madalyayı kazandı. Gümüş madalya Rus Olimpiyat Komitesinden (ROK) Alexander Bolshunov'un (38.18.0) olurken, bronz madalyayı da Norveçli Johannes Hoesflot Klaebo (38.32.3) aldı.

İlk kez olimpiyatlarda mücadele eden 21 yaşındaki milli sporcu Yunus Emre Fırat, 8 Şubat'ta yapılan erkekler serbest sprint elemesini 80. sırada tamamlayarak çeyrek finalde yarışma hakkını kazanamamıştı.