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Spor
AA 15.10.2023 19:18

Milli karting sporcusu İskender Zülfikari İtalya'da şampiyon oldu

Milli karting sporcusu 11 yaşındaki İskender Zülfikari, İtalya'da düzenlenen ROK Süper Final 2023'ü birinci tamamladı.

Milli karting sporcusu İskender Zülfikari İtalya'da şampiyon oldu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lonato kasabasında düzenlenen organizasyona 109 sporcu katıldı.

Milli karting sporcusu 11 yaşındaki İskender Zülfikari, çocuklar kategorisinde birinciliğini kazanarak podyumda İstiklal Marşı'nı dinletme başarısı gösterdi.


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