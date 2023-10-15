Milli karting sporcusu İskender Zülfikari İtalya'da şampiyon oldu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lonato kasabasında düzenlenen organizasyona 109 sporcu katıldı.
Milli karting sporcusu 11 yaşındaki İskender Zülfikari, çocuklar kategorisinde birinciliğini kazanarak podyumda İstiklal Marşı'nı dinletme başarısı gösterdi.
11 yaşındaki Milli sporcumuz İskender Zülfikari, İtalya Lonato'da 11-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ROK SUPERFINAL 2023'de büyük bir başarıya daha imza attı.— TOSFED (@TOSFED) October 15, 2023
109 sporcu arasında junior kategori birinciliğini kazanarak podyumda İstiklal Marşımızı dinleten genç sporcumuzu… pic.twitter.com/rSQiQAlYVK