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Spor
AA 15.10.2023 19:09

Yusufeli 73. Geleneksek Karakucak Güreşleri yapıldı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen 73. Geleneksek Karakucak Güreşleri sona erdi.

Yusufeli 73. Geleneksek Karakucak Güreşleri yapıldı
[Fotograf: AA]

Yusufeli Orman Parkı'ndaki meydanda Yusufeli Belediyesince organize edilen güreşlere, Türkiye’nin farklı illerinden 252 lisanslı güreşçi katıldı.

Minikler, yıldızlar ve büyükler kategorisinde 22 sıklette gerçekleştirilen güreşlerde, dereceye giren sporculara toplamda 150 bin lira ödül dağıtıldı.

Zorlu müsabakalara sahne olan Yusufeli 73. Geleneksek Karakucak Güreşleri’nin başpehlivanı Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına güreşen Kenan Gör oldu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İlçenin yeni yerleşim yerinde ilk kez düzenlendi

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, baraj yapımı nedeniyle yeni yerleşim yerine taşınan ilçe merkezinde de karakucak geleneğini yaşatıyor olanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Aytekin, karakucak güreşlerinin geleneksel sporu olduğunu ifade etti.

"Her düğünde, bayramda atalarımızın meydanlarda tutmuş olduğu güreştir karakucak. Bugün festival ortamında yeni Yusufeli'mizde, yeni alanımızda, güreşlerimizi yaptık. İlçemiz için geleneksel bir organizasyon. Bugün burada hem 73'üncüsünü yapıyoruz hem de yeni yerleşim yerimizde ilk festivalimizi yapıyoruz. Katılan güreşçi sayımız 250'nin üzerinde."

Başpehlivan Kenan Gör ise birbirinden zorlu rakiplerini yenerek başpehlivan olmanının mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Gör, Yusufeli eski ilçe merkezinde de çok kez er meydanında güreştiğini kaydetti.

"Eski ilçe merkezinde de bir şampiyonluğum vardı. Yeni ilçe merkezinde güzel bir atmosfer vardı. Buradaki ilk birincilikte bize nasip oldu. Çok mutluyum."

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