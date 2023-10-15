Türkiye EURO 2024 biletini aldı

Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup ederek grupta liderliğe yükselen A Milli Futbol Takımı, Letonya'yı da mağlup ederek EURO 2024'e katılma hakkını elde etti.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.45'te başlayan müsabaka TRT 1'den canlı yayımlandı.

GOL - 58. dakikada Yunus Akgün attığı harika golle Almanya kapılarını araladı.

GOOLL! YUNUS AKGÜN'DEN HARİKA, OLAĞANÜSTÜ BİR GOL!! SONUNDA ATTIK LETONYA KARŞISINDA ÖNDEYİZ!! pic.twitter.com/dzthj65EoF — TRT Spor (@trtspor) October 15, 2023

GOL - 83. dakikada Cenk Tosun, EURO 2024 biletini getiren golü attı.

GOOLL! CENK TOSUN!! OYUNA GİRDİ ATTI GOLÜNÜ!! BEKLE BİZİ ALMANYA BİZİM ÇOCUKLAR GELİYOR!!! pic.twitter.com/67QP1ocxxD — TRT Spor (@trtspor) October 15, 2023

GOL - 87. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golü sonrasında Konya'da şarkılar söyleniyor.

GOOLL! KEREM AKTÜRKOĞLU DA ŞOVA KATILDI!! MÜKEMMEL BİR HIZLI HÜCUM! pic.twitter.com/a4WL8yTCu5 — TRT Spor (@trtspor) October 15, 2023

GOL - 90+2. dakikada Cenk Tosun, yine sahneye çıktı ve karşılaşmanın kapanış golünü attı.

GOOLL! YİNE CENK TOSUN!! KONYA'DA ŞOV VAR!! FARKI DÖRDE ÇIKARTIYORUZ!! pic.twitter.com/EHN1SquF6b — TRT Spor (@trtspor) October 15, 2023

Karşılaşmayı Arnavutluk Futbol Federasyonundan hakem Enea Jorgji yönetti. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Denis Rexha ve Ridiger Çokaj, dördüncü hakemliğini ise Florian Lata üstlendi.

[Fotoğraf: DHA]

Montella’dan tek değişiklik

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, deplasmanda 1-0 kazanılan Hırvatistan karşılaşmasının 11’inde tek değişikliğe giderek takımını sahaya sürdü. İtalyan teknik adam, sağ kanatta görev yapan İrfan Can Kahveci’nin yerine Yunus Akgün’ü ilk 11’de görevlendirdi.

Maça yoğun ilgi

Konya Büyükşehir Stadı'nda sporseverler karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi, tribünlerin tamamına yakını doldu.

Güney tribünde, ay-yıldızlıların fotoğrafının yer aldığı, "Şanlı Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun" yazılı dev pankart açıldı. Doğu tribününde ise dev Türk bayrağı yer aldı.



[Fotoğraf: AA]

Ay-yıldızlı ekip, grup maçlarını 21 Kasım Salı günü Galler ile deplasmanda oynayacağı maç ile tamamlayacak.

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella tarihe geçti

Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nı Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk yabancı teknik direktör oldu.

Milliler, EURO 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, EURO 2000'de Mustafa Denizli ve EURO 2020'de ise Şenol Güneş yönetiminde turnuvaya katılma hakkı elde etmişti.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

21. dakikada Letonya savunmasının uzaklaştıramadığı topu Yunus Akgün, ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

27. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Salih Özcan'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ozols'da kaldı.

33. dakikada Cenk Özkacar'ın sol kanattan ortasında Letonya savunmasına da çarpan topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu'nun sert şutu az farkla auta gitti.

35. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda top direkten döndü.

44. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktüroğlu'nun şutunda kaleci Ozols, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

GOL - 58. dakikada Cenk Özkacar’ın sol kanattan penaltı noktasına doğru çevirdiği topu Yunus kontrol edip sert vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

[Fotoğraf: AA]

67. dakikada sağ kanattan gelişen Letonya atağında ceza sahasına yapılan ortaya müsait pozisyondaki Uldrikis dokunmak istedi ancak kaleci Uğurcan son anda araya girerek gole izin vermedi.

76. dakikada ceza sahasına gönderilen topu Cenk Tosun göğsüyle Hakan’ın önüne indirdi. Bu oyuncunun ceza yayı önü sağ çaprazından yerden uzak köşeye doğru vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.

78. dakikada Savalnieks’in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Janis Ikaunieks kafa vuruşunu yaptı, top üst direkten tekrar oyun alanına döndü.

GOL - 83. dakikada Zeki’nin sağ kanattan arka direğe yaptığı ortaya Cenk Tosun müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi. 2-0

[Fotoğraf: AA]

GOL - 87. dakikada sağ kanattan ceza sahasına doğru topla birlikte kat eden Yusuf savunma arkasına sarkan Kerem’e pasını çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0

GOL - 90+2. dakikada rakip yarı alanda topu kapan İsmail sağdan ceza sahasına girip boş pozisyondaki Cenk Tosun’a pasını aktardı. Cenk rahat bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 4-0

[Fotoğraf: AA]

Karşılaşma, Türkiye'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Türkiye, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu (Zeki Çelik dk. 46), Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, İsmail Yüksek, Salih Özcan (Berkan Kutlu dk. 68), Yunus Akgün (Yusuf Sarı dk. 76), Hakan Çalhanoğlu (Kaan Ayhan dk. 86), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Cenk Tosun dk. 75)

Letonya: Ozols, Savalnieks, Dubra, Balodis, Ciganiks, Tobers, Saveljevs (Emsis dk. 46), Jaunzems, Janis Ikaunieks, Daskevics (Krollis dk. 59), Uldrikis (Regza dk. 75)

Gol: Goller: Yunus Akgün (dk. 58), Cenk Tosun (dk. 83 ve 90+2), Kerem Aktürkoğlu (dk. 87) (Türkiye)

Sarı kartlar: Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı (Türkiye), Emsis, Ozols, Daskevics, Tobers (Letonya)

Stat: Konya Büyükşehir Belediye Stadı

Hakemler: Enea Jorgji, Denis Rexha, Ridiger Cokaj