Çok Bulutlu 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
İHA 15.10.2023 17:09

A Milli Takım Letonya maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde bu akşam Konya'da Letonya ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla tamamladı.

A Milli Takım Letonya maçına hazır
[Fotograf: İHA]

Teknik Direktör Vincenzo Montella nezaretinde gerçekleştirilen idmanda, ısınma hareketlerinin ardından, karşılaşmanın son hazırlığına dönük uygulamalar üzerinde duruldu.

Teknik Direktör Montella, antrenmanın sonunda tüm milli takım futbolcularını, teknik heyeti ve personeli saha ortasında toplayarak bir konuşma yaptı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak Türkiye - Letonya karşılaşması, saat 21.45'te başlayacak.

Ay-yıldızlılar, Letonya maçını kazanması veya bu karşılaşmadan beraberlikle ayrılıp Galler'in de Hırvatistan'ı mağlup edememesi durumunda 2024 Avrupa Şampiyonası finallerine gitmeye hak kazanacak.

ETİKETLER
A Milli Futbol Takımı EURO 2024
Sıradaki Haber
Polonyalı tenisçi Hurkacz Şanghay Masters'ta şampiyon oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:38
Putin: Rusya ile savaşmak istiyorlarsa bu bambaşka bir savaş olur
17:25
İsrail Savunma Bakanı'ndan "Bu savaş, durumu sonsuza kadar değiştirecek" açıklaması
17:23
Almanya, ülkedeki Hamas destekçilerini sınır dışı etmek için tüm yasal yolları kullanacak
17:09
İsrail ordusu Lübnan'dan yeni bir saldırı gerçekleştiğini açıkladı
17:09
Keşan'a içme suyu sağlanan baraj kritik seviyeye düştü
17:04
İsrail'in saldırılarında zarar gören Gazze'deki Ürdün sahra hastanesi hizmet vermeyi sürdürecek
Filistin'de İsrail şiddeti 9. günde de 'acı' bıraktı
Filistin'de İsrail şiddeti 9. günde de 'acı' bıraktı
FOTO FOKUS
İsrail'in ablukasından en çok çocuklar etkileniyor: Hayalimiz yaşamak
İsrail'in ablukasından en çok çocuklar etkileniyor: Hayalimiz yaşamak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ