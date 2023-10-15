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Spor
AA 15.10.2023 16:48

Beşiktaş'a Gedson'dan iyi haber

Beşiktaş milli takım maçları nedeniyle lige verilen arada Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Sakatlık sorunu yaşayan siyah beyazlılara Gedson Fernandes’ten iyi haber geldi. Portekizli oyuncu, saha çalışmalarına başladı.

Beşiktaş'a Gedson'dan iyi haber
[Fotograf: AA]

Club Brugge maçının ardından omuz ağrısı nedeniyle forma giyemeyen 24 yaşındaki futbolcu, ardından ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı.

Gedson, Galatasaray maçı öncesinde saha çalışmalarına başladı. Portekizli futbolcunun derbide forma giyme olasılığı yükseldi.

Eric Bailly’den ise kötü haber

İstanbulspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Fildişili savunmacının kürek kemiği çevresi kas grubunda spazm ve sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.

Bailly'nin Galatasaray karşılaşmasında oynama ihtimalinin ise oldukça az olduğu öğrenildi.

Salih Uçan ve Mert Günok’un durumu da belirsizliğini koruyor. 2 futbolcunun Galatasaray maçında sahada olup olmayacağı hafta içinde netleşecek.  

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