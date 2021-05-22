Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 14:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli kanocu Lasma Liepa'dan gümüş madalya
Milli kanocu Lasma Liepa, Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası Yarışları'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Kano Federasyonundan yapılan açıklamaya göre olimpik milli sporcu, Barnaul şehrinde devam eden organizasyonun K1 200 metre branşında ikinci sırada yer aldı.
Yarışlarda Avustralya'dan Viktoria Schwarz birinci olurken, Arjantinli sporcu Sabrina Ines Ameghino ise üçüncülük elde etti.
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