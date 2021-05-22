Türkiye Kano Federasyonundan yapılan açıklamaya göre olimpik milli sporcu, Barnaul şehrinde devam eden organizasyonun K1 200 metre branşında ikinci sırada yer aldı.

Yarışlarda Avustralya'dan Viktoria Schwarz birinci olurken, Arjantinli sporcu Sabrina Ines Ameghino ise üçüncülük elde etti.