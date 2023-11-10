Milli judocu Tuğçe Beder'den Avustralya'da bronz madalya

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Perth kentinde bugün başlayan turnuvaya Türkiye, 8 sporcu ile katıldı.
Bugünkü müsabakalarda 48 kiloda yarışan milli judoculardan Tuğçe Beder ile Sıla Ersin, bronz madalya mücadelesinde birbirlerine rakip oldu.
Tuğçe Beder, müsabakada Sıla Ersin'i yenerek bronz madalya kazandı.
Tuğçe Beder’den Bronz Madalya!— Judo Federasyonu (@turkjudo) November 10, 2023
Avusturalya’nın Perth kentinde düzenlenen OKYANUSYA AÇIK 2023 Judo turnuvasında -48 kg. da yarışan sporcumuz Tuğçe Beder, Bronz madalya mücadelesinde -48kg. sporcumuz Sıla Ersin’i yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. pic.twitter.com/B1pGNNcglo