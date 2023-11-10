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Spor
AA 10.11.2023 17:40

Milli judocu Tuğçe Beder'den Avustralya'da bronz madalya

Milli judocu Tuğçe Beder, Avustralya'da düzenlenen Okyanusya Açık Turnuvası'nda bronz madalya elde etti.

Milli judocu Tuğçe Beder'den Avustralya'da bronz madalya

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Perth kentinde bugün başlayan turnuvaya Türkiye, 8 sporcu ile katıldı.

Bugünkü müsabakalarda 48 kiloda yarışan milli judoculardan Tuğçe Beder ile Sıla Ersin, bronz madalya mücadelesinde birbirlerine rakip oldu.

Tuğçe Beder, müsabakada Sıla Ersin'i yenerek bronz madalya kazandı.


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