Milli judocu Tuğçe Beder'den Avustralya'da bronz madalya

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Perth kentinde bugün başlayan turnuvaya Türkiye, 8 sporcu ile katıldı.

Bugünkü müsabakalarda 48 kiloda yarışan milli judoculardan Tuğçe Beder ile Sıla Ersin, bronz madalya mücadelesinde birbirlerine rakip oldu.

Tuğçe Beder, müsabakada Sıla Ersin'i yenerek bronz madalya kazandı.